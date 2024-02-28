18 мая 2024 года королевский дивизион получит абсолютного чемпиона. За все титулы хевивейта будут драться Тайсон Фьюри и Александр Усик.

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Гонорары Усика и Фьюри

Всех интересует, какие гонорары получат за грандиозный бой участники битвы. В британских СМИ обнародовали вероятные цифры.

"Цыганский король" после боя с украинцем получит чек на 55 млн фунтов (69 миллионов долларов). Сообщается, что это самый большой гонорар Фьюри за всю карьеру.

Александр Усик заработает вдвое меньше – 27 миллионов фунтов (34 миллиона долларов). Для украинского боксера это не будет рекордным заработком. За реванш с Джошуа Усик получил чек на сумму 35 миллионов.

Интересно, что ранее промоутер Александр Красюк рассказывал, что Усик за бой с Фьюри получит рекордный гонорар. Однако он не огласил цифры.

Кстати, Энтони Джошуа заработает за бой с Фрэнсисом Нганну 48 миллионов долларов. А экс-чемпион UFC получит чек на 20 миллионов. Поединок звезд бокса и ММА состоится 8 марта.

Важно! Бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде. Поединок перенесли из-за травмы "Цыганского короля". Если британец снова травмируется, тогда его в ринге заменит Филип Хргович.