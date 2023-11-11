"Зі мною Ф'юрі буде іншим": Усик не чекає легкої прогулянки у поєдинку за абсолют

Увесь боксерський світ затамувавши подих очікує оголошення дати бою за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Мегафайт довелося відтермінувати через непереконливу форму "Циганського короля" в поєдинку з Френсісом Нганну.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі переоцінив свої здібності та сподівався здобути легку перемогу над дебютантом боксерського рингу Френсісом Нганну. Однак франко-камерунський боєць ММА відправив зухвалого "Циганського короля" в нокдаун, покаравши його за самовпевненість.

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Усик: Мало хто давав Френсісу шанси

Тож "Жадібне пузо" взяв паузу для підготовки до бою з Олександром Усиком. У поєдинку за абсолют ми побачимо зовсім іншого Ф'юрі. Принаймні так вважає український чемпіон.

"Я думаю, що Тайсон Ф'юрі просто недооцінив Нганну, а Френсіс зробив хорошу роботу в залі і зробив хорошу роботу в рингу. Мало хто давав Френсісу шанси. Навіть коли мене запитували, я думав: "Та ну мало, мало".

Зі мною Ф'юрі буде іншим. Я гадаю, що він зробить якісь висновки з останнього бою. Але, знову ж таки, мені взагалі не має значення, яким він буде. Для мене головне, яким буду я", – розповів Усик.

Усик та Ф'юрі в очікуванні бою