Деонтей Вайлдер не залишає надій повернутися на боксерський Олімп. Для цього "Бронзовому бомбардувальнику" необхідно організувати бій з одним з володарів чемпіонських титулів.

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Вайлдер: У мене є міць, яка дасть жару всім

Оскільки трилогія Вайлдер – Ф'юрі завершилася не на користь американця, то його команда звернула увагу на Олександра Усика. Проте чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF не горів бажанням виходити в ринг проти небезпечного панчера.

"Усик не хоче. Ми намагалися багато разів, ми робили це тричі. Світ цього не знає, але бізнес боксу. Вони сказали, що не бажають проблем із нашою командою. Олександр мав приїхати на один із моїх минулих боїв, але не приїхав.

Ми повинні були битися. Вони сказали, що не хочуть проблем. Я розумію, чому хлопці не хочуть ризикувати битися зі мною. Я розумію це. У мене є міць, яка дасть жару всім і кожному", – розповів Вайлдер.

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