Чемпион WBC Тайсон Фьюри переоценил свои способности и надеялся одержать легкую победу над дебютантом боксерского ринга Фрэнсисом Нганну. Однако франко-камерунский боец ММА отправил дерзкого "Цыганского короля" в нокдаун, наказав его за самоуверенность.

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Усик: Мало кто давал Фрэнсису шансы

Поэтому "Жадное пузо" взял паузу для подготовки к бою с Александром Усиком. В поединке за абсолют мы увидим совсем иного Фьюри. По крайней мере, так считает украинский чемпион.

"Я думаю, что Тайсон Фьюри просто недооценил Нганну, а Фрэнсис проделал хорошую работу в зале и сделал хорошую работу в ринге. Мало кто давал Фрэнсису шансы. Даже когда меня спрашивали, я думал: "Да ну мало, мало".

Со мной Фьюри будет другим. Я думаю, что он сделает какие-нибудь выводы из последнего боя. Но, опять же, мне вообще не важно, каким он будет. Для меня главное, каким буду я", – рассказал Усик.

Усик и Фьюри в ожидании боя