Наприкінці вересня Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик досить несподівано підписали контракт на бій. Очікувалося, що мегафайт відбудеться 23 грудня цього року. Проте бій "Циганського короля" та Френсіса Нганну таки вніс корективи.

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Красюк: Усик не битиметься 23 грудня

Через погану фізичну форму та незначні травми Ф'юрі "Бій століття" довелося перенести. Про це повідомив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

"Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Такою була наша домовленість, яку підписали обидві сторони. Але ми вже деякий час займаємося боксом і всі знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг, його не можна змусити. Він ніколи цього не зробить, але весь світ чекає великого бою. Тому ми повинні бути гнучкими.

Усик не битиметься 23 грудня. Бій перенесено на початок 2024 року, і ми все встигнемо. Тож зараз Олександр знімає всі відео для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії. Думаю, наступного тижня щось буде оголошено. Тому раніше наступного тижня нічого конкретного не буду казати", – розповів Красюк.

Таким чином, вболівальникам доведеться дочекатися офіційного оголошення бою.