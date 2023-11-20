"Як можна жартувати із ним": Ф'юрі поскаржився на незнання Усиком англійської мови

Британський боксер всіляко намагається спровокувати Олександра різкими заявами та образами. Втім мовний бар'єр захищає українця від потоку трешу з боку опонента.

Вже 17 лютого наступного року Олександр Усик має повернутися на ринг. Українець готується до бою за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі.

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Британець відомий своїми скандальними висловлюваннями та спробами спровокувати Усика. Так, під час їх зустрічі, коли оголосили про дату бою, Тайсон нахабно поводився на битві поглядів та кидав образи у бік Олександра.

Проте сам Усик рідко відповідає британцю, що, схоже, злить Ф'юрі. Англієць зізнався, що йому не подобається жартувати з Олександра, оскільки той не знає англійської мови.

Не можна сказати, що ми перекинулися словами, коли я комусь кричу, а вони нічого не відповідають. Я просто назвав його сосискою і все. Відповіді не було. Це ніби я сам був на пресконференції. Я провів з ним круглий стіл. Як можна жартувати з людиною, яка не говорить англійською? Він розуміє приблизно 10% від того, що я кажу. Йому потрібно перекладати все, це безглуздо. Але це не змагання у тому, хто кого переговорить. Ми тут не для того, щоб говорити. Тому, можливо, нам обом варто просто мовчати,

– заявив "Циганський король".

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Зазначимо, що Усик володіє поясами WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Він їх виборов у боях проти Ентоні Джошуа, після чого захистив у серпні цього року у поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Загалом же Усик виграв 21 з 21-го бою за свою професійну кар'єру. Натомість Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC. На рахунку британця 34 перемоги та одна нічия у 35-ти боях.