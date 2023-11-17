Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс висловився про призначення нової дати поєдинку між українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBA, WBO, IBO та IBF, і британцем Тайсоном Ф'юрі. Останньому належить пояс WBC.
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Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг 17 лютого 2024 року. Поєдинок, який визначить короля суперважкої ваги відбудеться у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.
Бріггс: Буде феноменальний бій
"Мене трохи непокоїло те, що у своєму останньому поєдинку Усик був не таким активним, як зазвичай, але тим не менше, я думаю, що у нього з Тайсоном буде феноменальний бій.
Можливо, у стартових раундах вони будуть промацувати один одного, але потім їм доведеться взятися за справу, і я з нетерпінням чекаю на це. Я хочу побачити зарубу. Хочу бачити кров усюди, хочу щоб увесь ринг був червоним від крові", – сказав Бріггс.
Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.