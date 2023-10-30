Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів дуже слабкий бій проти дебютанта боксерського рингу Френсіса Нганну. Судді роздільним рішенням віддали перемогу "Жадібному пузу", але багато експертів не згодні з таким результатом мегафайту.

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Забудькуватість Ф'юрі

Після такої принизливої перемоги пихатого Ф'юрі було важко впізнати. І справа не в синцях на обличчі "Циганського короля". Раптом Тайсон забув свої обіцянки скоріше завершити справи з Усиком. Ба більше, він навіть не згадав дату бою за абсолют, яку прописали в контракті.

"Я нічого не знаю. Коли організатори все з'ясують, тоді ми й матимемо наступний бій. А доти щасливі дні. У мене немає жодних розсічень. Подивіться на мене. Хіба ви бачите розсічення? У мене є невелика подряпина на лобі, але розсічення немає. Тільки маленька подряпина і все. Організатори розберуться із цим тоді, коли розберуться. А до цього дня це мені нецікаво.

Я раніше вже казав, щоб після бою з Нганну мене не турбували з приводу боксу. Я поїду додому, відпочину, проведу час із дітьми. Мене не було 12 тижнів. У мене є новонароджена дитина, яку я бачив тричі, а їй уже шість тижнів. Я зробив свою роботу, мені заплатили, а тепер – щасливі дні. Я рухаюся до наступного поєдинку. Мені за нього заплатять, і я перейду до наступного. Мені більше нема чого додати", – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що перед боєм з Нганну менеджер Ф'юрі Спенсер Браун наполягав, що мегафайт за абсолют повинен відбутися 23 грудня цього року. Лише важкі травми могли завадити проведенню поєдинку. Однак за словами Тайсона, у нього легкі подряпини. То чому ж він раптом забув про 23 грудня? Можливо, це нокдаун від Нганну так подіяв на пам'ять Ф'юрі?

Команда Ф'юрі планує перенести бій з Усиком

Зазначимо, що український чемпіон Олександр Усик викрив на брехні промоутера Ф'юрі Френка Воррена, який намагається перенести "Бій століття". Також про фіксовану дату бою Усик – Ф'юрі, яка прописана в контракті, нагадав генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.