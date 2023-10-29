Одразу після поєдинку Ф'юрі – Нганну повинні були офіційно оголосити дату бою за абсолют. Проте цього не сталося через непереконливу форму "Жадібного пуза". Ба більше, промоутер Ф'юрі Френк Воррен повідомив, що в грудні мегафайт з Усиком точно не відбудеться.

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Усик відмовився переносити бій

Нагадаємо, що перед боєм "Циганського короля" з Нганну Воррен наполягав на проведенні битви за абсолют саме 23 грудня. Промоутер навіть звинувачував Усика в спробі перенести бій, начебто через тривалий тренувальний табір, який потрібен українському чемпіону.

Це твердження спростував сам Усик. Олександр вкотре зловив Воррена на брехні.

"Бачите, що буває, коли брехня спливає? Дядько Френк мутить щось хитреньке, але ми повинні боксувати 23 грудня, у нас контракт. Френку, ти чуєш мене? Френк багато говорить, коли спливає якась брехня.

Вони беруть мої інтерв'ю, виривають із контексту мої слова і перевертають їхній зміст. Виставляють це так, нібито я сказав, що мені потрібно більше часу на підготовку чи менше, чи що я не готовий. Я буду готовий", – заявив Усик.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі завдяки роздільному рішенню суддів переміг Френсіса Нганну. Пихатий "Циганський король" побував в нокдауні в 3-му раунді, що стало великим сюрпризом. Після бою з бійцем ММА зник весь пафос Ф'юрі. Британець невпевнено почувався на битві поглядів з Усиком, першим відвівши очі.