Наприкінці вересня чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій за абсолютне чемпіонство. Дату поєдинку повинні оголосити одразу після виставкового бою "Циганського короля" та зірки UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

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Бій відбудеться за планом

За інформацією інсайдерів, називалися дві дати поєдинку за абсолют: 23 грудня 2023 року, або січень 2024-го. Проте менеджер "Жадібного пуза" Спенсер Браун категорично наполягає на першій даті бою.

Його слова спростували заяву Усика, який розповідав, що на підготовку до бою йому потрібно 14 тижнів тренувального табору.

"Можу запевнити вас, що це не так. Я вам категорично можу сказати, що ми збираємося провести бій 23 грудня. Насправді ми ні про що інше не турбуємось.

Учора ввечері ми обговорили ситуацію з Джорджем та Френком Ворренами. У нас була довга розмова. Ми на повну готуємося до 23 грудня", – заявив Браун.