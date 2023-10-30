Перемогу роздільним рішенням суддів здобув британський боксер, хоча вже у третьому раунді він побував у нокдауні після удару в голову від камерунського бійця. Цей результат викликав чимало запитань, адже багато експертів вважають, що рефері пограбували Френсіса Нганну, який виглядав переконливіше у ринзі.

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Дата на "бій століття" узгоджена в контракті

Після комерційного бою суперники битви за абсолют зустрілися у ринзі, де обговорювали своє майбутнє протистояння й хоча не оголосили офіційно, але згадували дату 23 грудня. Закінчили ж вони коротку розмову дуеллю поглядів, у якій уже не такий самовпевнений Тайсон Ф'юрі першим відвів очі.

Після цього промоутер "Жадібного пуза" шокував усіх, заявивши, що бій 23 грудня не відбудеться, хоча саме цю дату активно пророкували інсайдери й, ба більше, на ній наполягала сама команда Ф'юрі.

Таку інформацію не залишив без уваги промоутер Олександра Усика. Він прокоментував коротко побачене у поєдинку чемпіона в надважкій вазі за версією WBC та Френсіса Нганну й заявив, коли має відбутися "бій століття", адже, за його словами, у контракті прописана конкретна дата й ніхто змінювати її не збирається.

Усі, включаючи Усика, не давали Нганну особливих шансів. Але ця людина вразила світ. Ф’юрі недооцінив свого суперника. До таких обставин призводять зарозумілість, відсутність дисципліни та жага до грошей. Але у нас підписана угода на 23 грудня, і Ф’юрі не може цього уникнути,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що напередодні схожу думку висловив і сам Олександр Усик. Він звинуватив промоутера Ф'юрі у брехні, адже той постійно заявляв, що саме українець хоче перенести бій, а британець наполягає на його проведенні у грудні. Усик заявив, що бій має відбутися у дату, яка зазначена в контракті – 23 грудня.

Довідка. Якщо ж бій не відбудеться у зазначену дату, то його все одно мають провести у найближчі місяці, а саме до Рамадану, який розпочнеться 10 березня 2024 року.