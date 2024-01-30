Історичний бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року. Під час підписання контракту сторони погодили опцію реваншу, яку можна активувати на вимогу одного з боксерів.

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Найважливіший бій за останні 25 років

Така невизначеність викликала багато запитань. Адже голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх заявив, що переможець бою Джошуа – Нганну зустрінеться з абсолютним чемпіоном. А коли в такому випадку відбудеться реванш Усик – Ф'юрі?

Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що незалежно від результату поєдинку буде "друга глава епопеї".

Цього року на горизонті вже маячать два великих шоу. Менш ніж за місяць в Ер-Ріяді відбудеться бій, на який чекають усі фанати, найважливіший у надважкій вазі за останні 25 років, "Ring of Fire". Йдеться про поєдинок за титул абсолюту, на кону якого стоять усі чотири пояси (WBC-WBA-WBO-IBF). Наш чемпіон, британець Тайсон Ф'юрі, зустрінеться з українцем Олександром Усиком 17 лютого цього року. Бій був офіційно санкціонований, і навіть з умовою реваншу, що б не сталося, буде друга глава цієї епопеї,

– повідомив Сулейман.