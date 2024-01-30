Исторический бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. При подписании контракта стороны согласовали опцию реванша, которую можно активировать по требованию одного из боксеров.

Читайте такжеРазобрал по полочкам Усика и Фьюри: спарринг-партнер украинца назвал кто станет абсолютом

Самый важный бой за последние 25 лет

Такая неопределенность вызвала множество вопросов. Ведь глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил, что победитель боя Джошуа Нганну встретится с абсолютным чемпионом. А когда в таком случае состоится реванш Усик – Фьюри?

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что независимо от результата поединка будет "вторая глава эпопеи".

В этом году на горизонте уже маячат два больших шоу. Менее чем за месяц в Эр-Рияде состоится бой которого ждут все фанаты самый важный в сверхтяжелом весе за последние 25 лет "Ring of Fire". Речь идет о поединке за титул абсолюта, на кону которого стоят все четыре пояса (WBC-WBA-WBO-IBF). Наш чемпион британец Тайсон Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком 17 февраля этого года. Бой был официально санкционирован и даже с условием реванша во что бы то ни стало будет вторая глава этой эпопеи,

– сообщил Сулейман.