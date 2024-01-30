Олександр Усик для підготовки до бою з велетнем Ф'юрі підібрав спаринг-партнерів, які за своїми габаритами нагадують "Циганського короля". Британець Даррен Шилі повністю відповідає запитам українського чемпіона.

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Два варіанти перемоги Усика

Шилі разом з іншими боксерами працював у таборі Усика та добре вивчив сильні сторони українця. Тож він спрогнозував сценарій поєдинку між обома чемпіонами.

Я думаю, що у нас, більш високих бійців, є перевага в плані кількості ударів і темпу, і це чудово. Але нам також потрібно трохи більше часу, щоб донести удар, тому що у нас великий розмах рук. Треба стежити за темпом і кількістю ударів, змінювати ритм і поверхи, використовуючи різні удари та кути. Утім, з Олександром Усиком та будь-яким іншим нижчим бійцем це може бути складно, якщо у нього справді гарний темп,

– сказав Шилі.

Попри перевагу Ф'юрі в антропометрії, Шилі віддає перевагу Усику. На думку британця, саме український боксер стане абсолютним чемпіоном світу.

"Можливо, Ф'юрі добре покаже себе, залишаючись на дистанції, але Усику знадобиться кілька раундів, щоб прорахувати його як майстер, яким він і є, після чого Олександр візьме гору.

Я думаю, що він переможе або в пізніх раундах, або одноголосним рішенням суддів. Він найкращий у боксі, абсолютний чемпіон у першій важкій вазі. А менш ніж через місяць він стане абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні", – розповів спаринг-партнер Усика.

Раніше Олександр Усик зробив гучну заяву напередодні мегафайту. Українець назвав ключ до успіху в поєдинку за абсолютне чемпіонство.

Важливо! Бій за звання абсолютного чемпіона між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У контракті на бій прописано можливість проведення реваншу.