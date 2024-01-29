Наразі вони знаходять у тренувальних таборах та повністю зосереджені та підготовці. Проте українець знайшов час, щоб трішки відволіктися.
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Усик підтримує зв'язок із Поліссям
Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик відвідав в Іспанії інший тренувальний табір – Полісся. Там він спостерігав за черговим спарингом команди, з якою має чинний контракт, проте ще не дебютував.
З’явилася вільна хвилина. Хлопців приїхав підтримати, тому що я зранку зробив усі свої справи, свої тренування та приїхав трішки підтримати, подивитися. Для мене це такий ковток свіжого повітря, бо я взагалі в закритому колі знаходжуся, у тренувальному таборі четвертий місяць – так що це прям вау,
– заявив Усик.
Олександр Усик зустрівся з одноклубниками / Фото ФК Полісся
Зазначається, що український чемпіон приїхав на гру під кінець першого тайму, коли команда поступалася польській Сталі Мелець з рахунком 0:1. Вже на очах Олександра Усика команда зрівняла рахунок й матч закінчився нічиєю.
Мені здається чудова гра, чудова практика. Я думаю, що ці хлопці – вони всі круті, усі молодці, вони знають, що їм треба. Йдемо до великих перемог – до чемпіонства в УПЛ, обов'язково хочеться вийти у єврокубки та боротися за європейські титули. Це реально та це можливо. Хтось каже: та куди вам? Мені також так багато років казали, але дорогу підкорює той, хто йде. Це правда,
– сказав Олександр.