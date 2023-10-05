Минулого тижня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі оголосили про підписання контракту на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. На кону буде стояти аж чотири пояси – WBA, WBO, IBF та WBC.

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Реванш цілком ймовірний

Першій три наразі належать українцю, тоді як останній – британцю. Поки що дата невідома, але вже є інформація щодо умов можливого реваншу.

Кожна із сторін має право запросити повторний бій, але термін, у який він має пройти, наразі невідомий. При цьому в разі узгодження поєдинку-реваншу на кону вже буде стояти три пояси.

Хорват не хоче чекати

Причина – в умові від організації IBF, чий пояс належить Усику. Після того, як Олександр захистив його у поєдинку із Даніелем Дюбуа, його наступним обов'язковим претендентом мав би стати Філіп Хргович, як раз по лінії IBF.

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Втім через домовленість щодо організації бою за абсолют хорват виставив умову, що битиметься одразу після цього із переможцем Усик – Ф'юрі. Якщо ж останні двоє узгодять реванш, то переможець має звільнити пояс IBF.

У такому випадку на нагороду будуть претендувати Філіп Хргович та наступний за рейтингом Ентоні Джошуа. Британець вже володів поясом IBF з 2016 по 2021 роки, поки не програв Олександру Усику.

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