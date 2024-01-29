Про те, що Усик вчетверте став батьком повідомив український ведучий Слава Дьомін. Він розповів, що в боксера народилася донечка.

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В Усика народилася донька

За словами ведучого, дівчинка народилася з вагою майже 5 кілограмів і зростом 58 сантиметрів. Вона з'явилася на світ в одному з київських пологових будинків. Подружжя назвало доньку Марією.

Дьомін додав, що сини Усика наразі живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його дочка залишилася в Києві з матір'ю.

До слова, Усик разом із дружиною також виховують доньку Єлизавету, і синів Кирила та Михайла.

Тим часом боксер готується до поєдинку з Ф'юрі