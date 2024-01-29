Про те, що Усик вчетверте став батьком повідомив український ведучий Слава Дьомін. Він розповів, що в боксера народилася донечка.
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В Усика народилася донька
За словами ведучого, дівчинка народилася з вагою майже 5 кілограмів і зростом 58 сантиметрів. Вона з'явилася на світ в одному з київських пологових будинків. Подружжя назвало доньку Марією.
Дьомін додав, що сини Усика наразі живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його дочка залишилася в Києві з матір'ю.
До слова, Усик разом із дружиною також виховують доньку Єлизавету, і синів Кирила та Михайла.
Тим часом боксер готується до поєдинку з Ф'юрі
- 17 лютого цього року відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок прийматиме Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- В андеркарті бою заплановані два додаткові поєдинки. Перший із них представлятиме зустріч чемпіона світу IBF у другій напівлегкій вазі, Джо Кордіно з Уельсу, і чемпіона за версією IBO, Ентоні Какачі з Північної Ірландії. У другому поєдинку на ринг вийдуть російський боксер Сергій Ковальов та шведський непереможний Робін Сафар.
- В контракті цього поєдинку передбачений пункт про можливий реванш, але при умові, що обидва боксери мають продемонструвати видовищний поєдинок.