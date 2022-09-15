Усик звинуватив Ф'юрі у зраді фанатам: гаряча заява боксера
Джерело:The Ring
Українець вважає, що Тайсон відбирає у вболівальників найкращий боксерський бій. Втім, Олександр не розчарований бажанням Ф'юрі битися із Джошуа.
Олександр Усик в серпні переміг у другому поспіль бою Ентоні Джошуа. Український боксер вдруге поспіль здолав AJ та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми Усик запропонував Джошуа свою допомогу у підготовці до наступного бою
Після поєдинку боксерська спільнота почала обговорення можливого бою за абсолюта із Тайсоном Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Втім, суперники більше обмінюються словами в ЗМІ, а до бою ще дуже далекі.
Олександр не планує виходити на ринг цього року, тоді як Тайсон має намір боксувати саме у 2022-му. Українець вважає, що "Циганський король" зриває найбільш очікуваний бій.
У мене немає особливих почуттів щодо бою Ф’юрі. Мені абсолютно байдуже, чи хоче Ф’юрі з кимось битися. Моя команда працює над тим, щоб повернути мене на ринг. І я зовсім не розлючений. Більша проблема полягає в тому, що Тайсон Ф’юрі не дає фанатам побачити один із найкращих боїв в історії боксу. Це його вина, не моя. Тайсон Ф’юрі може битися з ким завгодно. З точки зору спортивної майстерності, звичайно, це некоректно,
– зазначив Усик.
Опонентом Тайсона, ймовірніше за все, буде британець Ентоні Джошуа, який як раз двічі поступився українцю. AJ має стати претендентом на пояс WBC, бій пройде у грудні.
Усик проти Ф'юрі:
- Усик переміг Джошуа у реванші та продовжує свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу.
- Тайсон заговорив про шалені гонорари за своє повернення на ринг. "Циганський король" вимагає призовий фонд у 120 мільйонів доларів.
- Егіс Клімас підтверджував, що Ф'юрі згоден на бій з Усиком. Поєдинок може пройти в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. При цьому Тайсон вимагає проведення бою вже у грудні.
- Сам Усик не планує виходити на ринг у 2022 році. Боксер хоче залікувати старі травми та провести час з дітьми.
- На днях Олександр повернувся в свій дім під Києвом. Нагадаємо, що Ворзель був окупований російськими загарбниками у березні.
- Менеджер українця Егіс Клімас назвав можливого наступного суперника Усика. Ним може стати переможець пари Деонтей Уайлдер – Роберт Хеленіус.