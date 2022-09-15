Олександр Усик в серпні переміг у другому поспіль бою Ентоні Джошуа. Український боксер вдруге поспіль здолав AJ та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Усик запропонував Джошуа свою допомогу у підготовці до наступного бою

Після поєдинку боксерська спільнота почала обговорення можливого бою за абсолюта із Тайсоном Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Втім, суперники більше обмінюються словами в ЗМІ, а до бою ще дуже далекі.

Олександр не планує виходити на ринг цього року, тоді як Тайсон має намір боксувати саме у 2022-му. Українець вважає, що "Циганський король" зриває найбільш очікуваний бій.

У мене немає особливих почуттів щодо бою Ф’юрі. Мені абсолютно байдуже, чи хоче Ф’юрі з кимось битися. Моя команда працює над тим, щоб повернути мене на ринг. І я зовсім не розлючений. Більша проблема полягає в тому, що Тайсон Ф’юрі не дає фанатам побачити один із найкращих боїв в історії боксу. Це його вина, не моя. Тайсон Ф’юрі може битися з ким завгодно. З точки зору спортивної майстерності, звичайно, це некоректно,

– зазначив Усик.

Опонентом Тайсона, ймовірніше за все, буде британець Ентоні Джошуа, який як раз двічі поступився українцю. AJ має стати претендентом на пояс WBC, бій пройде у грудні.

Усик проти Ф'юрі: