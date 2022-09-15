Александр Усик в августе победил во втором подряд бою Энтони Джошуа. Украинский боксер второй раз подряд одолел AJ и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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После поединка боксерское сообщество начало обсуждение возможного боя за абсолюта с владеющим поясом WBC Тайсоном Фьюри. Впрочем, соперники больше обмениваются словами в СМИ, а до боя еще очень далеки.
Александр не планирует выходить на ринг в этом году, тогда как Тайсон намерен боксировать именно в 2022 году. Украинец считает, что "Цыганский король" срывает самый ожидаемый бой.
У меня нет особых чувств по поводу боя Фьюри. Мне совершенно безразлично, хочет ли Фьюри с кем-нибудь биться. Моя команда работает над тем, чтобы вернуть меня в ринг. И я совсем не взбешен. Большая проблема в том, что Тайсон Фьюри не дает фанатам увидеть один из лучших боев в истории бокса. Это его вина, не моя. Тайсон Фьюри может сразиться с кем угодно. С точки зрения спортивного мастерства, конечно, это некорректно,
– отметил Усик.
Оппонентом Тайсона, вероятнее всего, будет британец Энтони Джошуа, который как раз дважды уступил украинцу. AJ должен стать претендентом на пояс WBC, бой пройдет в декабре.
Усик против Фьюри:
- Усик победил Джошуа в реванше и продолжает свой путь к званию абсолютного чемпиона мира.
- Тайсон заговорил о безумных гонорарах за свое возвращение на ринг. "Цыганский король" требует призового фонда в 120 миллионов долларов.
- Эгис Климас подтверждал, что Фьюри согласен на бой с Усиком . Поединок может пройти в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Тайсон требует проведения боя уже в декабре.
- Сам Усик не планирует выходить на ринг в 2022 году. Боксёр хочет залечить старые травмы и провести время с детьми.
- На днях Александр вернулся в свой дом под Киевом. Напомним, что Ворзель был оккупирован российскими захватчиками в марте.
- Менеджер украинца Эгис Климас назвал возможного следующего соперника Усика. Им может стать победитель пары Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.