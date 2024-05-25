"Для Тайсона це важливіше": менеджер Усика розкритикував IBF за наміри забрати титул

Український боксер Олександр Усик об'єднав усі чотири основні пояси хевівейту та став абсолютним чемпіоном світу. Проте вже наступного тижня українець може залишитися без титулу IBF.

Тайсон Ф'юрі активував опцію контракту про реванш з Усиком. Поєдинок повинен відбутися наприкінці року.

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Команда Усика сподівається зберегти звання абсолюта

Однак на кону другого бою можуть стояти лише три титули, а не чотири. А це означає, що Тайсон Ф'юрі вже не матиме шансу стати абсолютним чемпіоном.

Все через рішення IBF забрати свій пояс, який розіграють 1 червня Хргович та Дюбуа. Такі дії боксерської організації розкритикував менеджер Усика Егіс Клімас. Він вважає такий вчинок несправедливим.

Ми чекаємо на рішення IBF щодо титулу. Я вважаю, що для Тайсона Ф'юрі воно навіть важливіше, ніж для Олександра Усика. Тому що Усик вже абсолютний чемпіон у суперважкій вазі. Але якщо реванш буде за три титули, це не дуже справедливо для обох боксерів, – сказав Клімас.

Менеджер Усика сподівається, що IBF зробить виняток з правил та збереже титул до реваншу.

Але важливіше це для Тайсона. Уявімо, що він виграв реванш, але абсолютним чемпіоном не став. Сподіваюся, IBF ухвалить правильне рішення,

– заявив Клімас.

Зазначимо, що представники Усика вже звернулися до IBF з проханням відтермінувати обов'язковий захист з хорватом Філіпом Хрговичем. Рішення повинно бути прийняте наступного тижня.