У головному 12-раундовому поєдинку чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі Олександр Усик провів бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Український боксер здобув блискучу перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Читайте також Не можна гратися в ігри": відомий тренер проаналізував поразку Ф'юрі в бою з Усиком

Фроч про поразку Ф'юрі від Усика

Колишній чемпіон світу, а нині коментатор, британець Карл Фроч заявив, через кого Ф'юрі програв цей бій. Ексчемпіон Карл Фроч звинуватив у поразці Ф'юрі батька боксера.

Втручання Джона Ф'юрі у кут Тайсона могло стати вирішальним чинником між перемогою та поразкою. Його тренер Шугар-Хілл знає все про бокс, він намагався дати йому вказівки. Як Тайсон може зосередитися на словах Шугар-Хілла і виконувати ці вказівки, коли Джон Ф'юрі кричить йому на вухо і каже різну нісенітницю через канати? Це неможливо. Ви не можете слухати двох людей одночасно. У цьому могла бути різниця між перемогою та поразкою у ближньому бою. Це втручання в кутку могло коштувати Тайсону бою.

– відзначив Фроч.

Хто такий Карл Фроч

Чемпіон світу у середній вазі за версією (WBC 2008-2010, 2010-2011, за версією IBF 2012-2015, за версією WBA 2013-2015).

Карл Фроч провів 96 боїв, здобув 88 перемог. На його рахунку 8 поразок.

31 травня 2014 року відбувся бій-реванш між Гроувзом та чемпіоном світу за версіями WBA та IBF Карлом Фрочем. У восьмому раунді Фроч нокаутував Гроувза, після чого бій завершився. То справді був останній бій Фроча.

Головне про бій Усик – Ф'юрі

У 9 раунді, бій закінчився нокаутом Ф'юрі. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за 25 років. Він провів 22 поєдинки у професійній кар'єрі і не зазнав жодної поразки. Після бою Ф'юрі заявив, що незадоволений рішенням суддів, а також повідомив, що готовий провести бій – реванш, який може відбутися у жовтні.

Після бою Усик вирушив до лікарні з підозрою на перелом щелепи. Підозри перелому не підтвердились.

Тайсон Ф'юрі після бою запропонував Усику провести відпустку сім'ями в Україні. Також він запросив Усика до себе у Велику Британію.