Новоспечений абслютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик може запросити виняток із правил Міжнародної федерації боксу (IBF) щодо обов'язкового захисту пояса. Про це заявив президент IBF Деріл Піплс.

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IBF готова піти Усику на поступки

За словами функціонера, будь-який чинний чемпіон за версією його федерації може попросити про виключення, але команда Усика поки не зверталася з таким запитом. При цьому пункт обов'язкового реваншу у контракті на бій українця та британця не має прерогативу над обов'язковим захистом.

"Будь-який чинний чемпіон може попросити зробити виняток із будь-якого правила IBF. Команда Усика має це право. Чому вона цього не зробила? Я не знаю. Наразі бій Хргович – Дюбуа не є титульним.

Якщо команда Усика попросить зробити виняток, воно буде передано до ради директорів IBF, і якщо рада її надасть, то, швидше за все, будуть застосовані особливі умови", – сказав Деріл Піплс.

Довідка. Оскільки Усик свій найближчий бій проведе знову з Тайсоном Ф'юрі, Олександра можуть позбавити титулу IBF напередодні бою обов'язкового претендента Філіпа Хрговича з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.