Тайсон Ф'юрі активував опцію контракту про реванш з Усиком. Поєдинок повинен відбутися наприкінці року.

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Команда Усика сподівається зберегти звання абсолюта

Однак на кону другого бою можуть стояти лише три титули, а не чотири. А це означає, що Тайсон Ф'юрі вже не матиме шансу стати абсолютним чемпіоном.

Все через рішення IBF забрати свій пояс, який розіграють 1 червня Хргович та Дюбуа. Такі дії боксерської організації розкритикував менеджер Усика Егіс Клімас. Він вважає такий вчинок несправедливим.

Ми чекаємо на рішення IBF щодо титулу. Я вважаю, що для Тайсона Ф'юрі воно навіть важливіше, ніж для Олександра Усика. Тому що Усик вже абсолютний чемпіон у суперважкій вазі. Але якщо реванш буде за три титули, це не дуже справедливо для обох боксерів, – сказав Клімас.

Менеджер Усика сподівається, що IBF зробить виняток з правил та збереже титул до реваншу.

Але важливіше це для Тайсона. Уявімо, що він виграв реванш, але абсолютним чемпіоном не став. Сподіваюся, IBF ухвалить правильне рішення,

– заявив Клімас.

Зазначимо, що представники Усика вже звернулися до IBF з проханням відтермінувати обов'язковий захист з хорватом Філіпом Хрговичем. Рішення повинно бути прийняте наступного тижня.