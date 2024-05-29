В середині травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Це дозволило українцю стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

До теми Ексчемпіон світу з боксу закликав Усика завершити професійну кар'єру: деталі резонансної заяви

Бій напередодні Різдва

Втім на цьому історія між українцем та британцем не завершилась. У контракті між ними була прописана опція реваншу, яку Тайсон і активував після поразки.

Очікувалось, що бій пройде восени, проте його довелось трохи змістити. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що повторний бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня цього року.

Місце проведення не зміниться – Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. Відзначимо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року. Тоді всі пояси хевівейту вдалось зібрати Ленноксу Льюїсу.

Читайте також Одіозна Ірина Фаріон закликала Олександра Усика попросити вибачення перед Україною: деталі заяви

Загалом Олександр має ідеальну статистику на професійному рівні – 22 перемоги у 22-х поєдинках (з них 14 – нокаутом). У свою чергу до бою із Усиком Ф'юрі також залишався непереможним – 34 тріумфи та одна нічия.