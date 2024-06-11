Ставши абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, українець Олександр Усик зробив себе найбільш бажаним суперником для кожного боксера. Проте так було далеко не завжди.
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Гантер хоче провести ще один бій з Усиком
Ще сім років тому маловідомий за кордоном Олександр Усик захищав титул чемпіона світу за версією WBO у першій важкій вазі проти перспективного американця Майкла Гантера.
Тепер вже Гантер, який, як і Усик, перейшов у надважку вагу, є не надто привабливим варіантом для Усика, який б'ється з головними зірками професіонального боксу. Однак Майкл пояснив, чому його реванш із українцем може бути цікавим.
Думаю, ми влаштували б чудове шоу, якби знову провели бій, а вболівальники побачили б шахову партію найвищої якості. Думаю, це було б прекрасно для боксу та історії в цілому,
– сказав Гантер.
Нагадаємо, в попередньому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, вигравши останній престижний пояс WBC. Українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.