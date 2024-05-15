У цьому дивізіоні не було абсолюта протягом чверті століття. Востаннє такий статус мав легендарний Леннокс Льюїс у 1999 році після перемоги над Евандером Холіфілдом.

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Безперечного фаворита немає

Останній абсолютний чемпіон світу в хевівейті поділився очікуваннями перед історичним боєм. Леннокс Льюїс, який мав прізвисько "Лев", порівняв майбутніх суперників також із тваринами. Він заявив, що дивився на Тайсона Ф'юрі, як на жирафа, а на Олександра Усика – як на кролика. Проте після бою "Циганського короля" з Френсісом Нганну його думка щодо українця змінилася.

Я дивлюся на Усика, і кролик перетворився на вовка, він готовий накинутися на мене. Знаючи, що у Тайсона були розсічення на обличчі й вони можуть відкритися в результаті їхнього бою, вовк побачить і відчує кров. Знаєте, що відбувається з вовком, коли це трапляється? Він стає більш шаленим. Його паща роззявлена, він готовий вступити в сутичку з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, це буде дійсно хороший бій,

– сказав Льюїс.

Легендарний боксер також відзначив нестабільність Ф'юрі, яка, попри перемоги на ринзі, є в його житті та кар'єрі. Льюїс підкреслив, що "Циганський король" то підіймається, то опускається, як хвиля:

"Бій з Нганну застав його на самому початку хвилі. Я думаю, що бій з Усиком застане його в середині хвилі, він буде набагато кращим, набагато більш зосередженим, набагато більш готовим до бою. Ф'юрі вже був у бойовому режимі, але для перемоги в цьому бою йому потрібно не тільки бути більшим бійцем. Його ментальна концентрація має бути 100-відсотковою від тренувального табору до вечора бою – жодних відволікаючих чинників".

Роблячи прогноз щодо переможця Леннокс Льюїс заявив, що багато залежатиме від того, в якому стані Ф'юрі з'явиться у ринзі, але віддав своєму земляку перевагу у відсотковому співвідношенні 60 на 40. При цьому він закликав не ставитися до Усика легковажно, адже все може трапитися, стилі роблять бої, і саме тому всі з нетерпінням чекають цього поєдинку, де в кожного суперника є свої переваги.

Я думаю, що переможе той, хто більший, тому що в нього більше навичок, він може робити все, що завгодно. Ф'юрі може боксувати зблизька, на дистанції, у двох стійках, а ще він уміє добре рухатися. Його зріст – 206 сантиметрів, він великий хлопець. Я вибираю того, хто більший. Це сценарій "хороший великий боксер переможе хорошого маленького". Якби у маленького хлопця були інші габарити, все було б набагато ближче,

– сказав Льюїс.

Зазначимо, що раніше свій прогноз щодо переможця "бою століття" також зробив легендарний Майк Тайсон. Він заявив, що вважає Тайсона Ф'юрі найкращим боксером у світі й чекає на його перемогу в конкурентному поєдинку.

Довідка. Бій Усик – Ф'юрі орієнтовно розпочнеться не раніше 00:30 в ніч з 18 на 19 травня. Офіційним транслятором буде медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, що, на відміну від Леннокса Льюїса, переможець битви на "Kingdom Arena" володітиме не трьома, а одразу чотирма поясами головних світових боксерських організацій – WBC, WBA, IBF та WBO.