В этом дивизионе не было абсолюта на протяжении четверти века. Последний раз такой статус имел легендарный Леннокс Льюис в 1999 году после победы над Эвандером Холифилдом.

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Бесспорного фаворита нет

Последний абсолютный чемпион мира в хевивейте поделился ожиданиями перед историческим боем. Леннокс Льюис, который имел прозвище "Лев", сравнил будущих соперников также с животными. Он заявил, что смотрел на Тайсона Фьюри, как на жирафа, а на Александра Усика – как на кролика. Однако после боя "Цыганского короля" с Фрэнсисом Нганну его мнение об украинце изменилось.

Я смотрю на Усика, и кролик превратился в волка, он готов наброситься на меня. Зная, что у Тайсона были рассечения на лице и они могут открыться в результате их боя, волк увидит и почувствует кровь. Знаете, что происходит с волком, когда это случается? Он становится более неистовым. Его пасть разинута, он готов вступить в схватку с Тайсоном Фьюри. Я думаю, это будет действительно хороший бой,

– сказал Льюис.

Легендарный боксер также отметил нестабильность Фьюри, которая, несмотря на победы на ринге, есть в его жизни и карьере. Льюис подчеркнул, что "Цыганский король" то поднимается, то опускается, как волна:

"Бой с Нганну застал его в самом начале волны. Я думаю, что бой с Усиком застанет его в середине волны, он будет намного лучше, намного более сосредоточенным, намного более готовым к бою. Фьюри уже был в боевом режиме, но для победы в этом бою ему нужно не только быть большим бойцом. Его ментальная концентрация должна быть 100-процентной от тренировочного лагеря до вечера боя – никаких отвлекающих факторов".

Делая прогноз относительно победителя Леннокс Льюис заявил, что многое будет зависеть от того, в каком состоянии Фьюри появится в ринге, но отдал своему земляку преимущество в процентном соотношении 60 на 40. При этом он призвал не относиться к Усику легкомысленно, ведь все может случиться, стили делают бои, и именно поэтому все с нетерпением ждут этого поединка, где у каждого соперника есть свои преимущества.

Я думаю, что победит тот, кто больше, потому что у него больше навыков, он может делать все, что угодно. Фьюри может боксировать вблизи, на дистанции, в двух стойках, а еще он умеет хорошо двигаться. Его рост – 206 сантиметров, он большой парень. Я выбираю того, кто больше. Это сценарий "хороший большой боксер победит хорошего маленького". Если бы у маленького парня были другие габариты, все было бы намного ближе,

– сказал Льюис.

Отметим, что ранее свой прогноз относительно победителя "боя века" также сделал легендарный Майк Тайсон. Он заявил, что считает Тайсона Фьюри лучшим боксером в мире и ждет его победы в конкурентном поединке.

Справка. Бой Усик – Фьюри ориентировочно начнется не ранее 00:30 в ночь с 18 на 19 мая. Официальным транслятором будет медиасервис Megogo.

Напомним, что, в отличие от Леннокса Льюиса, победитель битвы на "Kingdom Arena" будет обладать не тремя, а сразу четырьмя поясами главных мировых боксерских организаций – WBC, WBA, IBF и WBO.