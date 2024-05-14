Вже за кілька днів, 18 травня, в Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події стане поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

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Тайсон вірить у Тайсона

Боксери будуть битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Наразі британець є володарем поясу WBC, тоді як українцю належать титули від WBA, WBO та IBF.

Зустріч Ф'юрі та Усика викликає чималий інтерес у боксерській спільноті. Свій прогноз на поєдинок в Ер-Ріяді дав легендарний Майк Тайсон, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1987-1990).

Я з нетерпінням чекаю на цей бій, він буде дуже цікавий. Я ставлю на Тайсона Ф’юрі. Думаю, що він переможе Усика. Мені треба зустрітися з Ф’юрі. На мою думку, він найкращий боксер у світі, особливо у надважкій вазі. Великі бійці програють або виглядають погано, але це не заважає їм бути великими. Нам не слід зосереджуватися на тому, що Ф’юрі робив проти Нганну. Треба розуміти, що він, як і раніше, чемпіон. Тайсон дав Нганну можливість, для нього це була просто погана ніч. У всіх нас бувають погані ночі,

– заявив Майк Тайсон.

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Кар'єра Усика та Ф'юрі

Відзначимо, що обидва боксери досі є непереможними на професійному рівні. Ф'юрі виграв 34 з 35-ти поєдинків, серед яких була і перемога над Володимиром Кличко. Єдина нічия у кар'єрі британця трапилась в бою проти Деонтея Вайлдера у 2018-му.

Що ж стосується Усика, то українець тріумфував у кожному зі своїх 21-го бою на рівні профі. Востаннє Олександр виходив на ринг у серпні минулого року, коли нокаутував у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа.

Бій за звання абсолютного чемпіона розпочнеться в ніч проти 19 травня. Пряма трансляція поєдинку Ф'юрі – Усик в Україні буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.