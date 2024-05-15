Боксерська спільнота вже не може дочекатися цієї події. Експерти роблять прогнози на "бій століття" та діляться думками щодо перебігу майбутнього поєдинку.

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Коли вирішиться доля бою

Осторонь не залишився і Джеймс Алі Башир. Колишній тренер Олександра Усика розповів, завдяки чому українець може виграти битву проти Тайсона Ф'юрі та назвав найважливіший, на його думку, період в поєдинку.

Протягом усього тренувального табору я говорив Олександру, що той, хто забезпечить перемогу в перших чотирьох раундах, той виграє і весь бій. Очікую, що Усик буде у бою використовувати лівий оверхенд, адже Тайсон був вразливий до таких ударів раніше. Якщо Усик виграє перші 4-5 раундів – забезпечить собі перемогу в поєдинку,

– зазначив Алі Башир.

Американський тренер додав, що Олександр повинен завдати джеб у груди Тайсона й одразу після цього оверхенд лівою рукою. Якщо ж українцю вдасться відкрити одне з розсічень "Циганського короля", то це буде добре для нього, адже трохи сповільнить британця, а в ідеалі він має відкрити кілька розсічень.

Зазначимо, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться в ніч з 18 на 19 травня та розпочнеться орієнтовно не раніше 00:30. Офіційним транслятором битви буде медіаплатформа Megogo.

Довідка. Джеймс Алі Башир тренував Олександра Усика з 2013 по 2017 рік. У цей період американський тренер допоміг боксеру стати чемпіоном світу у крузервейті.

Нагадаємо, що вже у Саудівській Аравії між командами майбутніх суперників відбулася сутичка. Унаслідок неї батько Тайсона Ф'юрі розбив собі голову до крові.