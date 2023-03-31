Бій за звання абсолютного чемпіону з боксу у надважкій вазі зірваний. Команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку
До теми Промоутер Усика привідкрив завісу, скільки українець міг заробити за бій проти Ф'юрі
У підсумку сторони завершили перемовини і оголосили, що поєдинку не буде. Тепер Усик і Ф'юрі будуть шукати собі нових суперників. Про наступного опонента українця вже відомо.
Ним має стати Даніель Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на пояс WBA. Тим не менш, відомий промоутер Боб Арум вірить, що після цього бою Усик та Ф'юрі знову сядуть за переговори щодо поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Усик далі битиметься з Дюбуа, а поєдинок пройде в Англії. Після результату цього бою ми можемо знову повернутися до його поєдинку проти Ф'юрі. Сподіваємося, він відбудеться у Саудівській Аравії. Саме через відсутність фінансування від цієї країни і був зірваний бій за всі титули,
– зазначив Арум.
Повідомляється, що однією із причин скасування бою Усик – Ф'юрі є як раз завищені фінансові апетити "Циганського короля". Нагадаємо, що Олександр Усик виграв всі 20 своїх боїв на професійному рівні. Останні два з них – проти Ентоні Джошуа.
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Як Ф'юрі зривав бій проти Усика:
- Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього сторони домовлялись про організацію зустрічі на 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
- Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
- Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
- Втім з боку команди Тайсона виставлялись все нові умови, на які Усик не був згодний. У підсумку промоутери оголосили, що бою за абсолют не буде.
- Тепер Усик має провести обов'язковий захист титулу WBA. Суперником має стати Даніель Дюбуа. Іншими ймовірними кандидатами на бій з українцем є Філіп Хргович та Деонтей Вайлдер.