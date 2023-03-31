Бій за звання абсолютного чемпіону з боксу у надважкій вазі зірваний. Команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку

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У підсумку сторони завершили перемовини і оголосили, що поєдинку не буде. Тепер Усик і Ф'юрі будуть шукати собі нових суперників. Про наступного опонента українця вже відомо.

Ним має стати Даніель Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на пояс WBA. Тим не менш, відомий промоутер Боб Арум вірить, що після цього бою Усик та Ф'юрі знову сядуть за переговори щодо поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Усик далі битиметься з Дюбуа, а поєдинок пройде в Англії. Після результату цього бою ми можемо знову повернутися до його поєдинку проти Ф'юрі. Сподіваємося, він відбудеться у Саудівській Аравії. Саме через відсутність фінансування від цієї країни і був зірваний бій за всі титули,

– зазначив Арум.

Повідомляється, що однією із причин скасування бою Усик – Ф'юрі є як раз завищені фінансові апетити "Циганського короля". Нагадаємо, що Олександр Усик виграв всі 20 своїх боїв на професійному рівні. Останні два з них – проти Ентоні Джошуа.

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Як Ф'юрі зривав бій проти Усика: