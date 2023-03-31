Бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в сверхтяжелом весе сорван. Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри долго не могли договориться об условиях распределения прибыли
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В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет. Теперь Усик и Фьюри будут искать себе новых соперников. О следующем оппоненте украинца уже известно.
Им должен стать Даниэль Дюбуа, являющийся обязательным претендентом на пояс WBA. Тем не менее, известный промоутер Боб Арум верит, что после этого боя Усик и Фьюри снова сядут за переговоры по поединку за звание абсолютного чемпиона.
Усик дальше сразится с Дюбуа, а поединок пройдет в Англии. После исхода этого сражения мы можем снова вернуться к его поединку против Фьюри. Надеемся, он состоится в Саудовской Аравии. Именно из-за отсутствия финансирования от этой страны и был сорван бой за все титулы,
– отметил Арум.
Сообщается, что одной из причин упразднения боя Усик – Фьюри являются как раз завышенные финансовые аппетиты "Цыганского короля". Напомним, что Александр Усик выиграл все 20 своих боев на профессиональном уровне. Последние два из них – против Энтони Джошуа.
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Как Фьюри срывал бой против Усика:
- Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF, которые он выиграл в двух боях против Энтони Джошуа. В свою очередь Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого стороны договаривались об организации встречи на 29 апреля 2023 года. Место боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
- Когда бой был под угрозой срыва, Фьюри поставил Усику ультиматум по распределению прибыли от поединка – 70% на 30% в его пользу.
- Усик согласился на это деление, но поставил Тайсону условие перечислить 1 миллион фунтов из его прибыли в помощь Украине в войне с Россией.
- Впрочем, со стороны команды Тайсона выставлялись все новые условия, на которые Усик не был согласен. В итоге промоутеры объявили, что боя за абсолют не будет.
- Теперь Усик должен провести обязательную защиту титула WBA. Соперником должен стать Даниэль Дюбуа. Другими вероятными кандидатами на бой с украинцем являются Филипп Хргович и Деонтей Уайлдер.