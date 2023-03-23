Тайсон Ф'юрі дуже сильно нахабнів, а його команда ставила все нові вимоги перед Усиком. Тому це не привело до офіційного підписання контракту про бій за абсолют.

До теми "У нас є, можливо, два дні, щоб це зробити": бій за абсолют Усик – Ф'юрі може бути врятованим

Олександр вже закрив тренувальний табір. Натомість "Циганський король" навіть не почав готуватись до бою проти українця. Про це розповів тренер британця.

До цього було багато розмов про гонорар та умови, які поставив Ф'юрі перед Усиком. Українець погодився на розподіл гонорару 70 на 30 на користь Тайсона.

Красюк: Усику хотілося, щоб цей бій побачив світ

Промоутер українця Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що бій проти "Циганського короля" приніс би Усику найбільші гроші у його кар'єрі. Промоутер спростував ці чутки та заявив, що цей гонорар повинен був бути втричі меншим, аніж Усик отримав за переможний реванш проти Ентоні Джошуа.

Я відусіль чую, що за бій з Ф’юрі Усик отримав би найбільший гонорар у кар’єрі – але це неправда. Сума, яку Усик мав заробити в цьому поєдинку, ймовірно, втричі менша, ніж він заробив за свій останній виступ,

– сказав Красюк.

Промоутер Усика розповів, що боксер прийняв призовий фонд 70 на 30, тому що сильно хотів проведення бою за абсолют. Олександр хотів, щоб їх спільний двобій побачив увесь світ та його земляки.

Нагадаємо, що ЗМІ до 22 березня розповідали, що поєдинок Усик – Ф'юрі повинен відбутись 29 квітня 2023 року. Але тепер це залишилось лише у минулому. Їх протистояння залишилось лише на рівні словесних перепалок у соцмережах.

Однак промоутер "Циганського короля" Френк Воррен заявив, що переконав свого клієнта погодитись на реванш. Воррен розповів, що у них є лише два дні на те, щоб знову спробувати вдарити по руках щодо бою за абсолют.