Красюк: Усик – національний герой
Олександр Красюк, промоутер Усика, поділився думками про можливе завоювання українцем звання абсолютного чемпіона світу. Він переконаний, що Олександр може стати найкращим боксером сучасності.
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Можливо, він стане найкращим боксером в історії не лише України. Ніхто не досягав звання абсолютного чемпіона у двох дивізіонах. Це історія, – зазначив Красюк.
На думку промоутера, перемога Усика над Джошуа матиме вплив на моральний стан українців
Абсолютно винятковий. Усик – національний герой, він – ікона для молодого покоління. Він показує дуже потужний приклад – коли людина з села та бідної сім’ї завдяки важкій праці та наполегливости досягає успіху у своєму житті. Він надихне мільйонів людей по всьому та особливо у рідній Україні. Просто вихід Усика на ринг у такі складні часи підійме дух людей аж до неба,
– наголосив фахівець.
Усик – Джошуа: головне про бій-відповідь
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Боксери зустрінуться у Джедді, що у Саудівській Аравії.
- Ентоні та Олександр вперше зустрілися після поєдинку у вересні. Команди обох боксерів офіційно підписали угоду про реванш.
- Усик та Джошуа не стали чекати до серпня та провели дуель поглядів. Боксери не могли відірвати очей одне від одного.
- На кону поєдинку одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Ці титули Олександр відібрав в Ентоні 21 вересня.