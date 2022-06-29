Красюк: Усик – національний герой

Олександр Красюк, промоутер Усика, поділився думками про можливе завоювання українцем звання абсолютного чемпіона світу. Він переконаний, що Олександр може стати найкращим боксером сучасності.

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Можливо, він стане найкращим боксером в історії не лише України. Ніхто не досягав звання абсолютного чемпіона у двох дивізіонах. Це історія, – зазначив Красюк.

На думку промоутера, перемога Усика над Джошуа матиме вплив на моральний стан українців

Абсолютно винятковий. Усик – національний герой, він – ікона для молодого покоління. Він показує дуже потужний приклад – коли людина з села та бідної сім’ї завдяки важкій праці та наполегливости досягає успіху у своєму житті. Він надихне мільйонів людей по всьому та особливо у рідній Україні. Просто вихід Усика на ринг у такі складні часи підійме дух людей аж до неба,

– наголосив фахівець.

Усик – Джошуа: головне про бій-відповідь

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Боксери зустрінуться у Джедді, що у Саудівській Аравії.

Ентоні та Олександр вперше зустрілися після поєдинку у вересні. Команди обох боксерів офіційно підписали угоду про реванш.

Усик та Джошуа не стали чекати до серпня та провели дуель поглядів. Боксери не могли відірвати очей одне від одного.

На кону поєдинку одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Ці титули Олександр відібрав в Ентоні 21 вересня.

Цікаво. Букмекери Favbet зробили прогноз на реванш Усик – Джошуа. Вони вважають, що українець вдруге переможе Ентоні – 1,57. А от звитяга Джошуа оцінюють у 2,76. Можлива нічия – 21.