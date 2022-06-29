Красюк: Це приверне увагу людей по всьому світу до країни України

Олександр Красюк розповів, що рішення покинути Україну під час війни заради організації та реваншу проти Ентоні Джошуа далось дуже складно. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр Усик взяв до рук зброю, вступивши у лави територіальної оборони Київської області.

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Промоутер чемпіона світу розповів, що у перші дні від 24 лютого усі дні перетворились на суцільні жахіття. Згодом українці почали звикати до такої ситуації. Красюк запевнив, що знадобилось чимало часу, зусиль та бажання, щоб зробити реванш можливим.

Красюк розповів, як Усик відвідував поранених військових у госпіталях. Промоутер зізнався, що наші бійці допомогли прийняти рішення Олександру повернутись до боксу. Більшість військових бачили у цьому поверненні велику користь для України, адже цей реванш проти Джошуа нагадав би усьому світу про війну у нашій країні.

Усик захищав свій дім. У нього була можливість поспілкуватися з багатьма солдатами, він відвідував госпіталі. Більшість з солдатів говорили йому їхати і битися. Взяти участь у заході такого рівня допоможе Україні в іншому сенсі. Це приверне увагу десятків, сотень мільйонів людей по всьому світу до країни України: прапор України буде в ринзі, гімн України буде почутим,

– сказав Красюк.

Після чого Усик та його промоутер зайнялись перемовинами, отримали офіційний дозвіл на виїзд із країни.

До слова. Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Боксери вже провели дебютну дуель поглядів та взяли участь у зйомках промо.

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