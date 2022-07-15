Уоррен: І Ф'юрі, і мене дуже цікавить цей поєдинок

Більшість у боксерській спільноті впевнені, що переможець реваншу Усик – Джошуа змусить Тайсона відкласти пенсію. Хоча сам Ф'юрі заперечує цей факт.

Цікаво дізнатись Понад 200 тисяч гривень за місце в першому ряді: скільки коштують квитки на бій Усик – Джошуа

А от промоутер боксера Френк Уоррен дає надію на повернення "Циганського короля". Представник чемпіона світу запевнив, що він та його клієнт із цікавістю спостерігатимуть за другою зустріччю Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

На думку Уоррена, українець матиме більше шансів, щоб захистити чемпіонські титули. Френк гадки немає, що такого надзвичайного має показати Ентоні, щоб взяти реванш у суперника.

Побачимо, що станеться 20 серпня під час бою Усик – Джошуа. І Ф'юрі, і мене дуже цікавить цей поєдинок. Не знаю, що Ентоні має зробити для перемоги. Мені здається, Усик знову покаже себе краще. Що стосується Тайсона, то я не можу говорити за нього, але, я думаю, він повернеться в ринг для бою з переможцем зустрічі Усик – Джошуа,

– розповів промоутер "Циганського короля".

Ф'юрі поставив шалену ціну за своє повернення