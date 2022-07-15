Уоррен: И Фьюри, и меня очень интересует этот поединок
Большинство в боксерском сообществе уверены, что победитель реванша Усик – Джошуа заставит Тайсона отложить пенсию. Хотя сам Фьюри отрицает этот факт.
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А вот промоутер боксера Фрэнк Уоррен надеется на возвращение "Цыганского короля". Представитель чемпиона мира заверил, что он и его клиент будут с интересом наблюдать за второй встречей Александра Усика и Энтони Джошуа.
По мнению Уоррена, у украинца будет больше шансов, чтобы защитить чемпионские титулы. Фрэнк не подозревает, что такого чрезвычайного должен показать Энтони, чтобы взять реванш у соперника.
Увидим, что произойдет 20 августа во время боя Усик – Джошуа. И Фьюри, и меня очень интересует этот поединок. Не знаю, что Энтони должно сделать для победы. Мне кажется, Усик снова покажет себя лучше. Что касается Тайсона, то я не могу говорить за него, но, я думаю, он вернется в ринг для боя с победителем встречи Усик – Джошуа,
– рассказал промоутер "Цыганского короля".
Фьюри поставил безумную цену за свое возвращение
- Британский боксер хочет изрядно заработать на своем возвращении на ринг. Фьюри запросил 500 миллионов. Эта сумма выглядит смешной, ведь никто не заплатит за это такие сумасшедшие деньги. Усик уверен, что это всего лишь отмазка британца, чтобы не выходить против него в ринг.
- В последнем поединке Тайсону удалось защитить титул WBC в тяжелом весе. Фьюри отправил в нокаут Диллиана Уайта в шестом раунде и простился с профессиональным рингом.
- Реванш Усик – Джошуа может вернуть Фьюри. Вторая встреча между боксерами состоится 20 июля в Саудовской Аравии. Украинец серьезно настраивается, чтобы победить соперника во второй раз и сразиться за абсолют.