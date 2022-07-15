Уоррен: И Фьюри, и меня очень интересует этот поединок

Большинство в боксерском сообществе уверены, что победитель реванша Усик – Джошуа заставит Тайсона отложить пенсию. Хотя сам Фьюри отрицает этот факт.

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А вот промоутер боксера Фрэнк Уоррен надеется на возвращение "Цыганского короля". Представитель чемпиона мира заверил, что он и его клиент будут с интересом наблюдать за второй встречей Александра Усика и Энтони Джошуа.

По мнению Уоррена, у украинца будет больше шансов, чтобы защитить чемпионские титулы. Фрэнк не подозревает, что такого чрезвычайного должен показать Энтони, чтобы взять реванш у соперника.

Увидим, что произойдет 20 августа во время боя Усик – Джошуа. И Фьюри, и меня очень интересует этот поединок. Не знаю, что Энтони должно сделать для победы. Мне кажется, Усик снова покажет себя лучше. Что касается Тайсона, то я не могу говорить за него, но, я думаю, он вернется в ринг для боя с победителем встречи Усик – Джошуа,

– рассказал промоутер "Цыганского короля".

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