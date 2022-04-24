Ф'юрі відправив Уайта в нокаут у 6-му раунді

Для Тайсона Ф'юрі це був другий титульний захист, тоді як Уайт уперше бився за звання чемпіона світу. На стадіоні "Вемблі" за поєдинком спостерігали 94 тисячі глядачів, повідомляє 24 канал

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Під час вечора боксу в Лондоні на великому екрані включили звернення Володимира Кличка.

Як ви знаєте, в Україні триває війна. Ми зіткнулися з викликами, які вартують наших життів. Я радий можливості привітати наших друзів та партнерів у всьому світі. Ми стаємо сильнішими, багато в чому завдяки вашій підтримці. Ми вдячні, що ви підтримуєте батьків, матерів, дітей України. Не зупиняйтесь. Ми потребуємо вашої підтримки,

– сказав Кличко-молодший.

З початку бою Ф'юрі володів явною повною перевагою, щоразу пробиваючи захист суперника.

Наступні два раунди виявилися майже рівними. Ф'юрі помітніше атакував Уайта, однак суттєвої переваги над претендентом не мав.

Домінування Ф’юрі стало більш очевидним у 5-му раунді. Тайсон обережно тримав дистанцію та контратакував суперника.

Бій закінчився у шостому раунді, коли Ф'юрі влучив аперкотом точно по підборіддю Уайта, після чого той впав. Ділліан намагався одразу підвестися, проте не міг втриматися на ногах.

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