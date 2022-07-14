Попри те, що до бою залишається трохи більше як місяць, квитки ще не надійшли у продаж. Але журналісти вже дізналися, скільки вони коштуватимуть.

Варте уваги Усик прозвітував, скільки грошей вдалося зібрати під час благодійного вечора у Лондоні

Найдешевший квиток обійдеться у 250 доларів. Найдорожчий – 5900 доларів. Це місце в першому ряді, і якщо перевести цю суму в гривні, то вийде понад 200 тисяч гривень.

Загалом тим, хто захоче сидіти у рингсайді (навколо рингу), доведеться викласти за кожен квиток понад 130 тисяч гривень.

9 ряд – 3520 доларів (понад 130 тисяча гривень за курсом долара 37 гривень станом на 14 липня)

8 ряд – 3820 доларів (понад 141 тисячу гривень)

4 ряд – 5000 доларів (185 тисяч гривень)

1 ряд – 5900 доларів (218 тисяч гривень)

Також квитки в категорії Gold становлять від 1350 до 2200 доларів. У категорії Silver від 600 до 750 доларів.

Поєдинок прийме арена Jeddah Super Dome у місті Джидда (Саудівська Аравія). Вона вміщує 40 тисяч глядачів.

Чи має шанс Усик захистити чемпіонські пояси

Це буде бій-реванш за три чемпіонські пояси у важкій вазі – WBA, IBF, WBO. Їх Олександр Усик здобув в бою проти Ентоні Джошуа 25 вересня в Лондоні, коли переміг суперника рішенням суддів. Однак сторони тоді одразу погодили проведення реваншу, чим і скористалася сторона британця.

Український боксер має чудові шанси здобути перемогу і в цьому бою. Букмекерська компанія Favbet приймає ставки на перемогу Усика з коефіцієнтом 1,56. А от на Джошуа виставили коефіцієнт 2,8.

Зважаючи, що попередній бій тривав усі 12 раундів, то можна очікувати, що і цього разу боксери порадують нас тривалим боєм в ринзі. На те, що бій триватиме більше 10,5 раундів можна зробити ставку, яка принесе виграш з коефіцієнтом 1,63. А от на те, що бій триватиме менше 10,5 раундів – коефіцієнт 2,3.

Щодо дострокового закінчення бою, що таким способом переможе Усик – коефіцієнт 3,5. На дострокову перемогу Джошуа – 3,8.