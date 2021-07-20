На кону бою Усик – Джошуа будуть 3 титули

Як і очікувалося, олімпійські чемпіони 2012 року Джошуа та Усик зустрінуться у Лондоні. Поєдинок відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенхем.

Варте уваги Джошуа вирішив налякати Усика брутальною формою тіла: фото

На кону поєдинку стоятимуть титули WBA, WBO, IBF. Усі пояса належать Ентоні Джошуа.

Усик – Джошуа: що відомо про бій