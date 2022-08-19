Редкач: Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав

Український боксер Іван Редкач повідомив, що поставив ставку на Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика. Однак він засумнівався у своєму рішенні.

Варте уваги Реванш Усик – Джошуа: все що варто знати про головний бій 2022 року

"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа – це ще ті гроші, які підняв на Лопес – Лома.

Я був впевнений в Антоні. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені пи**ець", – написав боксер.

Надаємо. Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Сам бій почнеться не раніше 23:00, хоча початок прямої трансляції запланований на 22:00. Де дивитися бій читайте за посиланням.

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