Редкач: Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав

Український боксер Іван Редкач повідомив, що поставив ставку на Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика. Однак він засумнівався у своєму рішенні.

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"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа – це ще ті гроші, які підняв на Лопес – Лома.

Я був впевнений в Антоні. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені пи**ець", – написав боксер.

Що відомо про епатажного боксера

  • Редкач є уродженцем Сумської області, проте тривалий час він вже проживає у США.
  • Іван провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
  • У останньому поєдинку Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
  • Нещодавно він облікував фото з російським боксером, наголосивши, що "спорт поза політиклою".
  • Також він відомий своїм хейтом щодо Олександра Усика та Василя Ломаченка.