Редкач: Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав
Український боксер Іван Редкач повідомив, що поставив ставку на Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика. Однак він засумнівався у своєму рішенні.
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"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа – це ще ті гроші, які підняв на Лопес – Лома.
Я був впевнений в Антоні. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені пи**ець", – написав боксер.
Що відомо про епатажного боксера
- Редкач є уродженцем Сумської області, проте тривалий час він вже проживає у США.
- Іван провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
- У останньому поєдинку Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
- Нещодавно він облікував фото з російським боксером, наголосивши, що "спорт поза політиклою".
- Також він відомий своїм хейтом щодо Олександра Усика та Василя Ломаченка.