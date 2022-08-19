Редкач: Посмотрел, как Усик ловит монетки и передумал

Украинский боксер Иван Редкач сообщил, что поставил ставку на Энтони Джошуа в бою против Александра Усика. Однако он усомнился в своем решении.

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"Я поставил ставку 70 000 долларов на победу Джошуа – это еще те деньги, которые поднял на Лопес – Лома".

Я был уверен в Антоне. Посмотрел, как Усик ловит монетки, и передумал, вернулся в отель к окошку сказать, можно ли отменить мою ставку, на что мне ответили, что это невозможно. Мне пи**ец", – написал боксер.

Напомним. Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Само сражение начнется не ранее 23:00, хотя начало прямой трансляции запланировано на 22:00. Где смотреть сражение читайте по ссылке.

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