Боксер Олександр Усик викупив права на показ свою чемпіонського бою проти Ентоні Джошуа. Відтак в Україні цей бій покажуть безкоштовно, і він буде доступний на багатьох телеканалах та платформах в інтернеті. Усик своє рішення пояснив бажанням, щоб українці витратили кошти на купівлю трансляції на інші цілі – а саме допомогу українській армії. Відтак трансляція бою Усик – Джошуа 2 в Україні буде безкоштовною.
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Хто транслюватиме бій
Організатори бою домовилися, що в Україні буде чималий перелік каналів та сайтів, де буде доступна трансляція бою Усик – Джошуа 2:
- на платформі Megogo та інтерактивному каналі "Megogo Гонг",
- на регіональних каналах "Суспільного",
- на каналі "2+2",
- на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії,
- на сайті 24 каналу (текстова онлайн-трансляція для тих, хто не має змоги дивитися відео онлайн, але хоче знати весь перебіг бою)
Коли розпочнеться бій
Реванш Усик – Джошуа стане головний боєм вечора 20 серпня в Джидді. Вся спортивна подія отримала назву "Лють на Червоному морі" (Rage on the Red Sea) та присвячена цьому бою. Відтак Усик та Джошуа вийдуть останніми на ринг.
Трансляція вечора боксу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Щодо бою Усик – Джошуа 2, то вихід боксерів очікується близько півночі.
Благодійний збір коштів під час трансляції.
Протягом усієї трансляції вечора буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Олександр Усик разом з партнерами мають на меті зібрати 1 мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України!
Збір проводитиме благодійний фонд українського чемпіона Usyk Foundation, що протягом п’яти місяців війни допомагає українцям, які постраждали від російської агресії. За умови, що сума донатів перевищить 1 мільйон доларів, решта суми буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані внутрішньопереміщеним особам та людям, які потребують допомоги.