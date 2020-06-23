Усик – Джошуа: промоутер назвав дату бою
Український боксер Олександр Усик невдовзі може отримати бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. У команді британського боксера назвали потенційну дату двобою.
Усик і Джошуа зустрінуться навесні
Промоутер Едді Хірн розповів, що Джошуа може провести бій з українцем Олександром Усиком навесні 2021 року. Про це повідомляє Boxing News 24.
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Джошуа вимушений зустрітися з українцем, адже Усик – офіційний претендент по лінії WBO.
У кожного чемпіона є обов'язкові претенденти. У Ентоні Джошуа їх два: Кубрат Пулєв, з яким він буде битися у наступному бою, а також Олександр Усик,
– сказав Хірн.
Він зазначив, що в нього виникли проблеми з Усиком.
"Він повинен отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу. Можливо, Джошуа поб'ється з ним навесні", – заявив промоутер.
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Усик – Джошуа: головне
Поєдинок українця і британця активно почали обговорювати після резонансної заяви глави Top Rank Боба Арума.
Той сказав, що Усику слід зустрітися з Ділліаном Уайтом та розіграти право на бій з переможцем поєдинку Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі.
Уайт – офіційний претендент на титул WBC, яким володіє Ф'юрі.
У команді Усика різко відповіли Аруму. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Усику не потрібно битися з Уайтом.
Також повідомлялося, що Усик не готовий відступити за гроші.
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Наступні бої боксерів
Обидва бійці мають офіційних суперників на наступні поєдинки. Усик повинен зустрітися з Дереком Чісорою.
Натомість Ентоні Джошуа чекає захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва. Бій призначено на 25 липня.
Також у Джошуа контракт на два поєдинки з Ф'юрі у 2021 році.