Олександр Усик не готовий віддати право на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Непереможний українець наполягає на поєдинку з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF.

Промоутер 33-річного українця Олександр Красюк наполягає на тому, що Джошуа повинен здійснити обов'язковий захист по лінії WBO проти Усика перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє XSPORT.

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Усик не згоден відступити від бою проти Джошуа

Красюк заявив, що ситуація не змінилася з 2019 року, коли Усик був названий обов'язковим претендентом на пояс WBO.

"Він використав свій статус суперчемпіона, щоб стати претендентом в суперважкій вазі. У нього вже був бій у хевівейті. Зараз він готується до бою проти Чісори і чекає оголошення поєдинку", – сказав Красюк.

Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про два поєдинки у 2021 році. Та сторону Усика це не цікавить.

Те, що ми хочемо битися з Джошуа до його об'єднавчого поєдинку з Ф'юрі – це не наша уява, це правила. Це правила, яких потрібно дотримуватися,

– зауважив промоутер Усика.

Він також розповів, чи міг відбутися бій Усика з Джошуа до того, як британець домовився про зустріч з Кубратом Пулєвим.

"На початку року у нас були деякі непорозуміння. У Джошуа були зобов'язання перед IBF і WBO. Пулєв був обраний першим, тому що ми погодилися, дозволили цьому відбутися. Але з умовою, що відразу ж після того, як Джошуа поб'ється з Пулєвим, то зустрінеться з Усиком", – сказав Красюк.

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Промоутер Усика заявив, що українець не готовий відступити за гроші.

"Послухайте, зараз робиться історія. Думаєте, якісь гроші змусять Усика залишитися осторонь? Які гроші змусять амбітного спортсмена відмовитися від своєї мети? Це не питання грошей, це питання спадщини", – резюмував Красюк.

Шлях Усика