Тільки Джошуа: команда Усика вимагає бій з британським чемпіоном
Промоутер Олександр Красюк відповів на ідеї свого колеги з компанії Top Rank Боба Арума щодо проміжного бою для Олександра Усика. Сторона українського боксера вимагає бій з британцем Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBA, WBO, IBF.
Усик – обов'язковий суперник Джошуа
В інтерв'ю talkSPORT Боб Арум заявив, що Усик повинен зустрітися з Ділліаном Уайтом. Переможець цього бою, на думку Арума, зможе зустрітися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі.
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Уайт – офіційний претендент на титул WBC, яким володіє Ф'юрі. Однак у наступному бою Ф'юрі повинен зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
На 2021 рік у Ф'юрі вже є контракт на два поєдинки з Джошуа.
Промоутер Олександр Красюк вважає, що 33-річний Усик не повинен битися з Уайтом за статус суперника для переможця бою Ф'юрі – Джошуа.
Усику не потрібно ні з ким битися для того, щоб підтвердити свій статус претендента. Він був визначений обов'язковим претендентом WBO майже рік тому і він повинен зустрітися з Джошуа якомога швидше,
– заявив Красюк.
Скриншот інстаграм-сторінки talkSPORT
Коли Усик повернеться у ринг
- Наступний бій Усик повинен провести проти британця Дерека Чісори.
- Зустріч мала відбутися 23 травня у Лондоні, але перенесена на невизначений термін через карантин.
- Бій все ще може відбутися у Британії, але за порожніх трибун. Також поєдинок буде перенесений у Саудівську Аравію.
- Повідомлялося, що переможець бою Усик – Чісора вже в наступному поєдинку зустрінеться з Джошуа.