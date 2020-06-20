Поєдинок Олександра Усика знову відтягується. Якщо попередній раз українець зазнав травми, то тепер корективи вніс карантин. Українець повернеться у ринг аж восени.

Коли Усик зустрінеться з Чісорою

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів нові деталі щодо організації поєдинку між Усиком і Чісорою. Про це Хірн розповів ютуб-каналу iFL TV.

До речі Джошуа таки проведе бій з Усиком: несподівана заява менеджера британця

Едді Хірн сказав, що Усик та Чісора, ймовірно, поб'ються у жовтні 2020 року. Після цього українця чекає поєдинок за титул WBO.

Усик став проблемою для Ентоні Джошуа

Все той же Хірн назвав 33-річного Усика "проблемою". А все тому, що його підопічний Ентоні Джошуа повинен провести захист титулу WBO проти Усика.

Саме українець офіційний претендент на пояс.

Хірн допускає, що Ентоні Джошуа втратить чемпіонський пояс WBO. Не відомо, чи буде на кону поєдинку Усик – Чісора титул WBO.

Я зроблю все, щоб залишити пояси у нього, звичайно ж вдаючись до законних заходів. Усик не дав можливість провести бій Пулєва за пояс IBF. IBF сказала, що Джошуа треба битися саме з ним, зробивши ситуацію скрутною,

– сказав Хірн.

Джошуа повинен провести бій проти Кубрата Пулєва 25 липня.

Читайте також Ніяких компромісів: Усик став на заваді бою Джошуа – Ф'юрі

Що відомо про бій Усик – Чісора