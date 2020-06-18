Джошуа таки проведе бій з Усиком: несподівана заява менеджера британця
Невдовзі український боксер Олександр Усик може отримати шанс завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Суперником непереможного Усика стане британець Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBA, WBO, IBF.
Джошуа зустрінеться з Усиком перед Ф'юрі
Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про два поєдинки у 2021 році. Та до цього Ентоні спершу доведеться провести обов'язкові захисти титулів. Про це інформує boxingnews24.com.
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Уже в наступному поєдинку, який запланований на 25 липня, Джошуа має захищати титул IBF проти Кубрата Пулєва.
Промоутер британця Едді Хірн не виключає, що його підопічний після бою з Пулєвим битиметься з Усиком. Українець – обов'язковий претендент по лінії WBO.
І тільки після цього Джошуа зустрінеться з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Чи можна з ним домовитися? Можливо. Чи дозволить це WBO? Ніхто не знає,
– сказав Хірн.
За словами промоутера, Ф'юрі також повинен провести обов'язковий захист поясу з Ділліаном Уайтом.
До речі Усик зустрінеться з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі: українцю потрібно зробити два кроки
Хірн стверджує, що бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться за будь-яких умов. На заваді не стане, якщо хтось з боксерів втратить пояс.
"Я не відмовлюся від поєдинку, якщо на кону не будуть стояти всі чотири пояси. Всі хочуть побачити бій Джошуа – Ф'юрі. Ми повинні влаштувати їх сутичку, чого б це не коштувало", – сказав Хірн.
Які поєдинки проведуть боксери
- Олександр Усик зустрінеться у 2020 році з Дереком Чісорою. Бій офіційно підтверджений, однак перенесений на невизначений термін через карантин.
- Ентоні Джошуа та Кубрат Пулєв мають провести бій 25 липня за чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF.
- Переможець бою Джошуа – Пулєв зобов'язаний зустрітися з Усиком.
- Тайсона Ф'юрі чекає реванш з Деонтеєм Уайлдером. Американець активував опцію реваншу.
- Переможець бою Ф'юрі – Уайлдер повинен зустрітися з обов'язковим претендентом – Ділліаном Уайтом.
- Після цього Ф'юрі та Джошуа можуть зустрітися у 2021 році.