Невдовзі український боксер Олександр Усик може отримати шанс завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Суперником непереможного Усика стане британець Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBA, WBO, IBF.

Джошуа зустрінеться з Усиком перед Ф'юрі

Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про два поєдинки у 2021 році. Та до цього Ентоні спершу доведеться провести обов'язкові захисти титулів. Про це інформує boxingnews24.com.

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Уже в наступному поєдинку, який запланований на 25 липня, Джошуа має захищати титул IBF проти Кубрата Пулєва.

Промоутер британця Едді Хірн не виключає, що його підопічний після бою з Пулєвим битиметься з Усиком. Українець – обов'язковий претендент по лінії WBO.

І тільки після цього Джошуа зустрінеться з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Чи буде у нас поєдинок з Олександром Усиком перед зустріччю з Ф'юрі? Можливо. Чи можна з ним домовитися? Можливо. Чи дозволить це WBO? Ніхто не знає,

– сказав Хірн.

За словами промоутера, Ф'юрі також повинен провести обов'язковий захист поясу з Ділліаном Уайтом.

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Хірн стверджує, що бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться за будь-яких умов. На заваді не стане, якщо хтось з боксерів втратить пояс.

"Я не відмовлюся від поєдинку, якщо на кону не будуть стояти всі чотири пояси. Всі хочуть побачити бій Джошуа – Ф'юрі. Ми повинні влаштувати їх сутичку, чого б це не коштувало", – сказав Хірн.

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