Усик зустрінеться з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі: українцю потрібно зробити два кроки
Непереможний український боксер Олександр Усик уже через два поєдинки може зустрітися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі. Для цього українцю потрібно здолати в найближчому поєдинку Дерека Чісору. Ще одним опонентом українця на шляху до топ-поєдинку, ймовірно, буде Ділліан Уайт.
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловився проти обов'язкових захистів титулів чемпіона світу, інформує talkSPORT.
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Уайт – офіційний претендент на титул WBC, яким володіє Ф'юрі. Саме з Тайсоном і співпрацює Боб Арум.
Уайт повинен зустрітися з Усиком
Арум вважає, що британцю Ділліану Уайту слід зустрітися з Олександром Усиком, щоб визначити опонента для переможця об'єднавчого поєдинку між Ф'юрі і володарем титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.
Арум переконує, що обов'язкові захисти не завадять Ф'юрі зустрітися з Джошуа.
Всі боксерські організації працюють над ситуацією з обов'язковими претендентами. Несправедливо прискорювати обов'язкові захисти або залишати обов'язковим претендентам колишні позиції через те, що вони не можуть битися протягом більшої частини року,
– сказав Арум.
Він пропонує, щоб Уайт побився за титул тимчасового чемпіона.
"Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента", – зазначив промоутер.
Що відомо про Уайта?
- 32-річний британський боксер провів 28 поєдинків і здобув 27 перемог. Єдиної поразки Уайту завдав Ентоні Джошуа.
- До слова, у двох боях Уайт перемагав Дерека Чісору, який зустрінеться з Усиком.
- Торік Уайт потрапив у допінг-скандал після бою з Оскаром Рівасом, який відбувся 20 липня.
- Після бою з'ясувалося, що Ділліан Уайт провалив допінг-тест напередодні бою. UKAD (Британське антидопінгове агентство) опублікувало дані про те, що в допінг-пробі бійця були знайдені сліди стероїду метандієнону (діанобол).
- Згодом Уайта виправдали. WBC повернув Уайту титул тимчасового чемпіона і зробив обов'язковим претендентом.