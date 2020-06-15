Непереможний український боксер Олександр Усик уже через два поєдинки може зустрітися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі. Для цього українцю потрібно здолати в найближчому поєдинку Дерека Чісору. Ще одним опонентом українця на шляху до топ-поєдинку, ймовірно, буде Ділліан Уайт.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловився проти обов'язкових захистів титулів чемпіона світу, інформує talkSPORT.

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Уайт – офіційний претендент на титул WBC, яким володіє Ф'юрі. Саме з Тайсоном і співпрацює Боб Арум.

Уайт повинен зустрітися з Усиком

Арум вважає, що британцю Ділліану Уайту слід зустрітися з Олександром Усиком, щоб визначити опонента для переможця об'єднавчого поєдинку між Ф'юрі і володарем титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Арум переконує, що обов'язкові захисти не завадять Ф'юрі зустрітися з Джошуа.

Всі боксерські організації працюють над ситуацією з обов'язковими претендентами. Несправедливо прискорювати обов'язкові захисти або залишати обов'язковим претендентам колишні позиції через те, що вони не можуть битися протягом більшої частини року,

– сказав Арум.

Він пропонує, щоб Уайт побився за титул тимчасового чемпіона.

"Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки. Можливо, буде краще, якщо Уайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента", – зазначив промоутер.

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