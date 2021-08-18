Усик – Джошуа: ефектний промо-ролик довгоочікуваного бою

19:36

У Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем" відбудеться бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).